17:18 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Дождемся презентации формы сборной, не будем забегать вперед"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко призвал не обращать внимания на изображения формы сборной России, опубликованные сегодня в интернете. Сегодня портал Footy Headlines, специализирующийся на футбольной атрибутике, представил домашнюю форму сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017. 

- Давайте дождемся презентации формы и не будем сейчас анонсировать. Все-таки презентация - это событие, не будем забегать вперед, - цитирует ТАСС Мутко. - Помимо того что форма отражает национальный колорит, она должна учитывать и какие-то коммерческие возможности. Но все же приоритет должен отдаваться отражению колорита и национальной истории. В этом направлении мы сейчас и двигаемся.

Официальная презентация формы сборной России состоится 11 ноября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760708

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