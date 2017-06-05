Виталий Мутко: "Для сборной России матч с Венгрией важен со всех точек зрения"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что товарищеский матч с Венгрией должен стать хорошим спаррингом для сборной России в преддверии Кубка конфедераций. По его словам, игра обещает быть интересной.

- Сборная Венгрии - хорошая команда среднего уровня. Думаю, что от нее, как и от нашей сборной, можно ждать качественной игры, хорошей самоотдачи, - приводит ТАСС слова Мутко. - Российская команда проделала хорошую работу на сборе в Австрии, теперь ей нужны несколько контрольных матчей перед Кубком конфедераций. Думаю, сейчас ей предстоит хороший добротный спарринг, ждем интересной игры.

Любая контрольная игра дает очень много для тренеров, футболистов в плане тактических наработок, анализа уровня игроков, детализации основного состава, схем игры. Игра важна со всех точек зрения, надеемся, что это будет тем движением вперед, что наша команда в последнее время начала делать.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

