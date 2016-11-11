Виталий Мутко: "Дайте Черчесову поработать!"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о том, что смена поколений в национальной сборной, возможно, немного запоздала. Он также отметил, что кредит доверия главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову достаточно высок и специалисту необходимо время для качественного становления команды.
– В футболе 50 процентов зависит от тренера, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - В клубе, наверное, побольше, а в сборной – примерно столько. Он играет теми, кто у него есть. Мы сейчас увидели всех этих игроков. Многие являются лидерами в своих клубах. Конечно, Катар обыгрывать мы должны. Но должны и поддерживать, и помогать команде, а то после каждой игры мы умничаем и рассказываем что-то. Как будто не понимаем, на каком уровне находится наш футбол, наши футболисты.
Команда строится. Может, раньше надо было смену поколений провести… Дайте человеку поработать! Мне, как и всем, повторюсь, не понравилось, что с Катаром мы так неубедительно выглядели. Но это процесс, он идет. Не надо паниковать и кричать "караул". Мы все вместе смотрим за работой Черчесова, за игроками. Я уже прочитал даже, как Адвокат в Катаре играл. Так у него совсем другая команда была – другого уровня.
Сейчас в футбол умеют играть все. В командах работают иностранные тренеры, натурализуют игроков... Пусть ребята играют. А что до уровня соперников, будут у нас и топ-соперники. Но на топ-уровень надо выходить с базовой командой, которая могла бы стать прообразом той, что выступит на чемпионате мира-2018. Сейчас ее пока нет. И мы пока по просьбе тренера такой календарь делаем.
Бильбо
Как ему дать надо поработать, Черечесову? Надо ездить на матчи чемпионата и смотреть кандидатов. А в сборную на её редкие игры вызывать боевой состав. Черчесов ничего не делает 2 месяца, а потом на игру вызывает всякий сброд, чтобы посмотреть. Ну кто же так "работает"?!
19:42
футбол_2018
Развратили футболеров зарплатами, а теперь думают:что делать! Истинно по-русски!
18:38
Tigerrr1986
При Капелло к концу отборочного турнира ЧМ-2014 стали возникать вопросы - команда к концу отборочного турнира стала показывать непонятную игру и результаты. Но чтобы не делать поспешных выводов нужно было посмотреть на команду во время ЧМ-2018, потому как там мы должны были увидеть уже настоящую команду Капелло- как он ее подготовил физически, тактически и главное психологически, и мы увидели что с ним наша команда не играла и не показывала той игры, которую могла показать. При Капелло наши играли ниже своего уровня и были зажаты на поле что и не дало показать нужного результата. Причина того что с ним наши начали хорошо, а затем чем больше он работал с нами тем хуже становилась игра и результаты в том, что вначале наши игроки играли на той базе которую создал Хиддинк, а Адвокат просто продолжил его дело, и вот на смеси из той базы что была и того что начал предлагать Капелло, и получилась та удачная игра в начале отбора, ведь за те несколько дней что тренер проводит с игроками на сборе он не может за эти несколько дней выстроить абсолютно полностью свою игру, но затем игра становилась все хуже и хуже и уже на ЧМ мы увидели полностью Капелловскую сборную, и увидели что Капелло просто не подходит нашей сборной, а в отборе на ЧЕ-2016 это только еще больше подтвердилось. Затем поставили Слуцкого помнится, тогда еще подумалось -Да это же второй Капелло - потому как тактически они очень похожи и не только тактически, но потом понял почему его поставили - потому как нужен был оперативно тренер который бы хорошо знал наших ребят который сразу без раскачки мог бы принять команду и вывести ее на ЧЕ. У Слуцкого это получилос,ь но здесь опять нужно сказать вот о чем - у Слуцкого было несколько дней для подготовки с командой и может ли тренер за несколько дней подготовить команду и перестроить ее тактически и главное - психологически и вообще насколько велика роль Слуцкого в том, что мы вышли на Евро ? Здесь произошло вот что - видимо то, что убрали Капелло только одно это подняло эмоциональный уровень у игроков а то что пришел Слуцкий скорее его еще немного повысил и что получилось главная заслуга Слуцкого в том, что убрали Капелло и поставили Слуцкого - только один этот факт вызвал громадное воодушевление у футболистов и на этом эмоциональном подъеме наши ребята и показали что играть они умеют- было бы ради кого это было делать, как когда- то за Хиддинка или в Ростове за Бердыева. Главная роль Слуцкого в тот момент только в том, что он пришел после Капелло- что и вызвало большой эмоциональный подъем у наших ребят и потом на этом духовном подъеме они и добились нужных результатов и вышли на Евро, а настоящую команду Слуцкого мы уже увидели на Евро и сказать откровенно там она выступила ожидаемо. Скажу почему - если посмотреть на игру и результаты ЦСКА в европе за последние несколько сезонов, то там можно увидеть постоянства(кто хочет можете сами посмотреть) - это неврачная и безвольная игра команды кто бы там не играл и русские и не русские футболисты, и стабильно последнее место в группе и главное даже не это, а то что создается такое ощущение, что команда заранее выходит проигравшей, с кем она не играла и не показывает даже той игры, что показывает в чемпионате страны, отсюда такие и результаты. То же произошло и с нашей командой под руководством Слуцкого на Евро, так что здесь все было предсказуемо еще заранее- нужно было только посмотреть на игру ЦСКА в Европе, ведь именно в Европе сборная и играла. Так произошло и с нашей сборной -безвольная игра, отсутствие результата и все то же место в группе что и ЦСКА. Правда нужно сказать, что Слуцкий исправляется и в этом сезоне команда стала лучше выступать в Европе - хотя бы стала бороться за результат. Так что желаю Слуцкому удачи - он еще может стать тренером мирового уровня чего ему и желаю. Что касается Черсесова - когда назначили его и команда не провела не одной игры, то помнится подумалось так - если при Капелло и Слуцком у нас не было ни игры ни результата, то при Черчесове игроки будут стараться бегать и играть с желанием, но но это будет бесполезное беганье- без результата, и по первым играм так и выходит. Черчесов хороший тренер, но давайте скажем честно, для того чтобы не было повторения ЧМ-2014 и ЧЕ-2016, нам нужен другой тренер. Тренер уровня Хиддинка или Бердыева- способные раскрыть лучшие качества тех игроков которые у них есть, и использовать их во благо команды, способного что-то придумать нестандартно и успешно использовать это, гибкого по тактике, способного к каждому сопернику подходить одтельно. Давайте говорить честно- если поставить Гвардьолу тренером нашей сборной он даст результат - навряд ли. И не потому что он плохой тренер, а потому что для нашей сборной на данный момент он не подходит, тоже касается и Черчесова- нам нужен другой тренер. И поменять футболистов до домашнего чемпионата ЧМ-2018 мы уже не успеем, если только пару футболисто,в поэтому остается только один правильный способ - это поиск нового тренера, который сможет сделать из нынешней сборной хоть какую-то команду, потому как другого способа сейчас у нас просто нет. Первый кандидат по примеру Рубина и сейчас Ростова - на них приятно смотреть, и без каких либо звезд дают нужный результат - это Бердыев, если он не устраивает- можно посмотреть на других подходящих для нас тренеров, потому как в данной ситуации это единственный правильный выход, а дальше, конечно, нужны будут реформы в нашем футболе, обязательно . Удачи и добра всем !!!
18:20
Tigerrr1986
Домашний ЧМ, который впервые будет проходить у нас в стране- событие, безусловно, важное и для страны и для болельщиков и для самого Мутко, человека,на котором лежит ответственность за подготовку и выступление нашей национальной команды. И вот интересует вопрос- по каким критериям из всех тренеров мира выбор пал именно на Черчесова. В чем его особенность? По каким критериям его выбирали? Почему именно он ? Да, после Капелло и дефицита бюджета РФС- это понятный ход с точки зрения финансов, но дело в другом- у нас есть тренер, который сейчас лучше подходит для нашей сборной - это Бердыев, и абсолютное большинство людей, разбирающихся в футболе, это понимают. Тогда почему его не ставят? Потому что он отвечает всем футбольным критериям но не подходит по каким то личным показателям для имиджа нашей страны? Но вы подумайте, что вам дороже -тренер, который подходит по каким то личным показателям для имиджа, но после которого продолжится то что имеется, или тренер, который приведет в порядок сборную и создаст команду, которая достойно выступит на домашнем ЧМ ? Это все серьезно, и вы, президент РФС, должны нести ответственность за результат нашей команды на нашем первом домашнем ЧМ-2018 . Всем удачи и добра
18:17
Flamenco
Никакой тренер сборной России не поможет!
17:46
Flamenco
мололец МуТкО, знает своё дело))
17:45
Форте пьяный
Рыба с головы гниёт! Ну не могут у нас руководить футболом. Ну не видят они в упор тренера БЕРДЫЕВА. Ну любят они чтоб им вылизывали одно место. Только тренер будет отвечать за провал, а эти руководители будут в стороне и их обязательно повысят после провала!
17:43
NF
onlywhitespartak -------------------- Он с Федуном соревнуется, а в сумме все равно 146% будет. Просто даже бездарный Федун может покупать Алексов и Ко, деньги есть, потому и заявляет про 10%, а вот Мутко не может также со сборной, поэтому вся надежа на тренера. Смешно...
17:39
EVIL915
Процентов 70, а не 50 завит от тренера в ШКОЛЕ! Но когда готовые ЛБЫ НЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ (точнее отвыкли) никакой тренер не поможет... Разве Сталин только!
17:28
onlywhitespartak
С Федуном походу переобщался , откуда они эти проценты берут ?)) черчесов не тренер тем более уровня сборной !
17:19
pravda1979
И 50 процентов от умного и хорошо понимающего, что и как будет завтра, человека стоящего выше того самого тренера.
17:05