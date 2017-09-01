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12:03 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Черчесов дал парням уникальный шанс"


Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что тренерский штаб сборной России дал футболистам уникальный шанс, вызывав их на сбор. На сбор, который начался 28 августа в Новогорске, Станислав Черчесов вызвал игроков, которые ранее не привлекались в команду или привлекались нерегулярно.

– Сейчас парням дан исключительный шанс, Черчесов выбрал абсолютно верный шаг. Кто-то из этих ребят ведь произведет впечатление на тренера, у него появится уверенность и перед ним откроются двери на великое событие – чемпионат мира, – цитирует ТАСС Мутко. – Что же касается лидеров, им нужен перерыв, тем более было трансферное окно, все мысли были там, вызывать в сборную в это время бессмысленно.

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