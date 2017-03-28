21:35 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Бухаров отлично сыграл в матче с Бельгией"

0
0
0
0
1

Глава РФС Виталий Мутко после контрольного матча Россия – Бельгия (3:3) подчеркнул, что сейчас главное поддержать национальную команду. Отметим, что эта игра стала первым футбольным матчем на стадионе "Фишт" в Сочи.

– Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме, – приводит ТАСС слова Мутко. – Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия – топовая команда.

Бухаров здорово сыграл, Миранчук прекрасно вышел. Главное, чтобы на два тайма хватало. Команда строится, главное сейчас ее поддерживать.

Будем думать, как ее усилить. Есть резерв, есть еще Алан Дзагоев, Федор Смолов, есть игроки основного состава. А атмосфера на стадионе сегодня была просто прекрасная!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4133308

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

waleriy

А когда ждать твоей отставки?

21:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...