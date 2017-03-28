Виталий Мутко: "Бухаров отлично сыграл в матче с Бельгией"

Глава РФС Виталий Мутко после контрольного матча Россия – Бельгия (3:3) подчеркнул, что сейчас главное поддержать национальную команду. Отметим, что эта игра стала первым футбольным матчем на стадионе "Фишт" в Сочи.

– Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме, – приводит ТАСС слова Мутко. – Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия – топовая команда.

Бухаров здорово сыграл, Миранчук прекрасно вышел. Главное, чтобы на два тайма хватало. Команда строится, главное сейчас ее поддерживать.

Будем думать, как ее усилить. Есть резерв, есть еще Алан Дзагоев, Федор Смолов, есть игроки основного состава. А атмосфера на стадионе сегодня была просто прекрасная!