Виталий Мутко: "Бразилия хочет с нами сыграть, но не в июне"

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что пока нет окончательного решения о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара 24 марта в Краснодаре. Он добавил, что о сборах перед Кубком конфедераций расскажет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

– С Кот-д'Ивуаром мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы. С июньскими товарищескими матчами сложнее, ведь практически вся Европа играет. У Бразилии матч с Аргентиной в Австралии. Бразильцы очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам - слишком неудобный для них маршрут получается. Предлагают обсудить другую дату.

Разберемся. Переговоры ведем с большим количеством сборных. Хотим красиво открыть стадионы. И "Лужники", и в Петербурге, и в Казани, где сборная еще не играла. В Ростове арену тоже строят опережающими темпами – теоретически можно и там сыграть.

– Сборная определилась с местом сбора перед Кубком конфедераций?

– Это вы спросите у главного тренера. Считаю, он должен рассказывать об этих вещах. А задача РФС – выполнять то, о чем тренер попросит. Он вернется со сборов клубов, соберет пресс-конференцию, вот там его и помучаете. Про состав, перспективы и прочее. (Филипп ПАПЕНКОВ)