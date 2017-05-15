Виталий Мутко: "Близкий к окончательному состав сборной на Кубок конфедераций будет назван 22 мая"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что более приближенный к окончательному состав сборной для подготовки к Кубку конфедераций будет назван 22 мая. Предположительно в него войдут 26 игроков.

Расширенный состав национальной команды был опубликован в понедельник, в него вошли 30 футболистов.

- 22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор, - приводит ТАСС слова Мутко. - Ну а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора.

Заявку сборной России на Кубок конфедераций из 23 игроков РФС должен подать не позднее 7 июня. Россияне 26 мая отправятся на тренировочный сбор в Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.