Виталий Мутко: "Ближайшие матчи сборной России очень важны"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил мнение, что ближайшие товарищеские матчи сборной России очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира.

Национальная команда в понедельник начала сбор на базе в Новогорске. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

– Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру, – приводит ТАСС слова Мутко. – Тем более, южнокорейская и иранская сборные – участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников.

Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато – борьба закончилась только в одной отборочной группе.