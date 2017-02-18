Виталий Мутко: "Без лимита на легионеров российских футболистов вообще бы не было"

Президент РФС Виталий Мутко в интервью РБК подчеркнул, что не считает лимит на легионеров проблемой россйиского футбола и причиной неудач национальной команды. По его словам, без этого ограничения российских игроков вообще бы не было.

- Лимит - это только один из элементов изменений в российском футболе, - заявил Мутко. - До чемпионата мира я его не изменю. Просто знаю арифметику: если бы не лимит, то сейчас российских игроков вообще не было бы.

В 2005 году я стал президентом РФС и пришел на матч московского "Динамо". 11 легионеров было на поле. Например, у "Зенита" огромные возможности. Они хотят выиграть Лигу чемпионов. Ни одного ленинградского парня там нет. Так что лимит здорово помогает. Сегодня клубы вынуждены иметь пять игроков и дать им возможность играть.