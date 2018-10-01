Виталий Мутко: "Акинфееву низкий поклон"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России. Голкипер объявил об уходе из национальной команды сегодня. Всего за сборную он провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

- Когда яркие игроки, лидеры завершают карьеру, то с одной стороны это всегда немного грустно, - цитирует ТАСС Мутко. - Может, даже иногда и тревожно, поскольку Игорь столько лет верой и правдой служил сборной России, был лидером. Кроме того, что это большой спортсмен, он еще и порядочный и открытый человек, очень здорово влиявший на атмосферу в команде.

Понятно, что у него есть желание сосредоточиться на карьере (в клубе), потому что есть и травмы, сложнее восстанавливаться. В целом мы должны его поблагодарить за его труд. Он настоящий спортсмен и большой футболист. Ему низкий поклон, большое спасибо, и надеюсь, что он еще будет радовать нас и ЦСКА.

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