Виталий Мутко: "Акинфеев - лучший вратарь страны, никаких проблем у него не будет"

Глава РФС Виталий Мутко на тренировке сборной России отметил, что на вратаря Игоря Акинфеева не будут давить воспоминания о матче чемпионата мира-2014 против Кореи (1:1), в котором он допустил ошибку, приведшую к голу. Он добавил, что у голкипера не возникнет никаких проблем во встрече с корейцами.

– На Акинфееве могут сказаться воспоминания о голе, пропущенном от Кореи на ЧМ-2014?

– Да ну забудьте! Это все ерунда, никаких проблем у него не будет, - сказал Мутко. - Игорь – лучший вратарь страны, опытнейший профессионал. Один из серьезнейших спортсменов страны в целом, который очень ответственно относится к своей работе.

Напомним, сборная России в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

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