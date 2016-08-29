Виталий Мутко: "Акинфеев, Березуцкие и Шатов должны задавать тон в сборной"

Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что на данный момент рано оценивать перестановки в национальной команде, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам руководителя, из-за изменения состава все смотрят на сборную настороженно.

- Если сравнивать с другими тренерами, ни при ком не было такого кардинального обновления состава, - начал Мутко. - Поэтому обстановка настороженная со всех сторон. Много новых ребят, много новых людей в штабе и персонале. Но, думаю, через 2-3 дня все будет отлично. Тогда можно будет давать оценки. В этом плане очень рассчитываем на опытных игроков - Акинфеева, Березуцких, Шатова. Они должны задавать тон.