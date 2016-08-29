Виталий Мутко: "Акинфеев, Березуцкие и Шатов должны задавать тон в сборной"

Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что на данный момент рано оценивать перестановки в национальной команде, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам руководителя, из-за изменения состава все смотрят на сборную настороженно.
- Если сравнивать с другими тренерами, ни при ком не было такого кардинального обновления состава, - начал Мутко. - Поэтому обстановка настороженная со всех сторон. Много новых ребят, много новых людей в штабе и персонале. Но, думаю, через 2-3 дня все будет отлично. Тогда можно будет давать оценки. В этом плане очень рассчитываем на опытных игроков - Акинфеева, Березуцких, Шатова. Они должны задавать тон.
ntsg62
Мутко знает,если по его совету кого-то из блатных включат в сборную,то потом от трансфера игрока сборной ему кое-что обломится.
19:30
NordOss
Господин Мутко, должен покинуть российский футбол.
19:27
футбол2018
Какой тон это Г Слуцкого может задать?
19:13
Владимир 3107
Мутко лучше пока помолчать. Он уже отличился с Капелло и Слуцким. С обоими у него получился полный конфуз. Стас знает что делает, он проверяет кандидатов в сборную в контрольных матчах. В сборной должны играть сильнейшие футболисты России, а не блатные игроки из блатных клубов.
19:09