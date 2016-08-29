18:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Акинфеев, Березуцкие и Шатов должны задавать тон в сборной"

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Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что на данный момент рано оценивать перестановки в национальной команде, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По словам руководителя, из-за изменения состава все смотрят на сборную настороженно.

- Если сравнивать с другими тренерами, ни при ком не было такого кардинального обновления состава, - начал Мутко. - Поэтому обстановка настороженная со всех сторон. Много новых ребят, много новых людей в штабе и персонале. Но, думаю, через 2-3 дня все будет отлично. Тогда можно будет давать оценки. В этом плане очень рассчитываем на опытных игроков - Акинфеева, Березуцких, Шатова. Они должны задавать тон.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ntsg62

Мутко знает,если по его совету кого-то из блатных включат в сборную,то потом от трансфера игрока сборной ему кое-что обломится.

19:30

NordOss

Господин Мутко, должен покинуть российский футбол.

19:27

футбол2018

Какой тон это Г Слуцкого может задать?

19:13

Владимир 3107

Мутко лучше пока помолчать. Он уже отличился с Капелло и Слуцким. С обоими у него получился полный конфуз. Стас знает что делает, он проверяет кандидатов в сборную в контрольных матчах. В сборной должны играть сильнейшие футболисты России, а не блатные игроки из блатных клубов.

19:09

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