Вильфрид Заа: "Господь помог мне забить сборной России"

Полузащитник сборной Кот-д`Ивуара Вильфрид Заа, ставший автором второго гола в контрольном матче против России (2:0), остался доволен итогом встречи. Хавбек удвоил преимущество своей команды во встрече.
"Господь – моя сила. Команда действовала отлично. Следующая игра уже в понедельник", – написал Заа на своей странице в "Твиттере".
Как Заа унизил оборону сборной России
Г⚽Л! Кот-д'Ивуар @FIFCI_tweet– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 24 March 2017
Контрольный матч. Россия - Кот-д'Ивуар 0:2 70' Уилфрид Заха @wilfriedzaha (клуб @CPFC) pic.twitter.com/2VFPgM0ADA
Lord is my strength.– Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) 24 March 2017
Great team performance today.
We go again monday. 🙏🏾 🇨🇮#GodIsGreat #CIV pic.twitter.com/OFQ1kgYdTc