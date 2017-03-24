23:28 24 марта | ФУТБОЛ — Сборная России

Вильфрид Заа: "Господь помог мне забить сборной России"

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Полузащитник сборной Кот-д`Ивуара Вильфрид Заа, ставший автором второго гола в контрольном матче против России (2:0), остался доволен итогом встречи. Хавбек удвоил преимущество своей команды во встрече.

"Господь – моя сила. Команда действовала отлично. Следующая игра уже в понедельник", – написал Заа на своей странице в "Твиттере".

Как Заа унизил оборону сборной России

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