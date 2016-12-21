Виктория Лопырева: "Готова разделить с Черчесовым ответственность за результат сборной"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева, ставшая гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнула, что готова разделить ответственность за результат сборной России с главным тренером Станиславом Черчесовым, если он воспользуется ее советом. По ее словам, национальной команде РФ стоит обратить внимание на построение волчьей стаи.

– По поводу талисмана чемпионата мира – волка "Забиваки" актер Михаил Ефремов сказал, что это намек на то, что нашим футболистам на поле не хватает волчьей злости, - вопрос Лопыревой.

– Возможно, он прав. А вдруг ребят это зажжет, и сборная покажет на поле ту самую волчью злость, которой так не хватало во Франции на чемпионате Европы. У волков, насколько знаю, есть определенное построение стаи: впереди идут более слабые, потом пятеро сильных, затем самки с детенышами и снова пятерка сильных. А вожак всегда позади. Возможно, это намек на то, чтобы наши использовали правильную схему игры и всех порвали.

– Уверен, что Черчесов не обойдет вниманием ваш совет. Но тогда и вы разделите с ним ответственность за результат в 2018-м.

– Согласна.

– Недавно Карпина спросили: "Что нужно сделать Кокорину, чтобы начать забивать?" Валерий ответил: "Жениться на Лопыревой, как это в свое время сделал Смолов".

– У Саши прекрасная девушка, и он на ней вскоре женится. А там, глядишь, и без меня все наладится.

– Если к вам обратятся за советом, подскажете, как Смолова на ноги ставили?

– Не переоценивайте меня. Федор сам это прекрасно сделал.

Виктория Лопырева: "Кто лучший игрок года? Смолов!"