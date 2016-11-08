Виктор Васин: "У сборной России одна цель - победить Катар"

Защитник сборной России Виктор Васин после первой тренировки национальной команды в преддверии товарищеского матча с Катаром остался доволен условиями в Дохе. Он добавил, что подопечные Станислава Черчесова намерены победить в предстоящей встрече.

– У нас все отлично, долетели хорошо, – приводит официальный сайт РФС слова Васина. – Особой усталости не чувствовалось, будем готовиться к игре против сборной Катара. Уже провели сегодня первую тренировку на поле хорошего качества. Погода здесь очень теплая и комфортная для занятий. Отель тоже великолепный. Словом, все условия для качественной подготовки есть.

Задача у нас одна – победить сборную Катара. Соперника еще предстоит изучить на теоретических занятиях. Атмосфера в команде тоже очень хорошая, мы все друг друга отлично знаем, встречаемся в матчах премьер-лиги, поэтому надеемся на положительный результат.