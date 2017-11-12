Виктор Васин: "У Месси сумасшедший уровень, послаблений он нам не давал"

Защитник сборной России Виктор Васин после тренировки команды в Новогорске отметил, что счет в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) получился закономерным. Он также добавил, что нападающий Лионель Месси показал в игре свой сумасшедший уровень.

Напомним, Месси во встрече с россиянами провел на поле 90 минут. После матча он улетел в Испанию и не примет участия в товарищеской игре против Нигерии.

– Готовимся к Испании, провели восстановительную тренировку, – сказал Васин. – Аргентина хорошо контролировала мяч, планировалось, что будет непросто. Плюс была ошибка судьи: пропустили из-за офсайда. Счет закономерный. У Месси сумасшедший уровень, он его показал. Ничего неожиданного. Послаблений он нам не давал. (Александр МУЙЖНЕК)

Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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