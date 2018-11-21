Виктор Линделеф: "В первом тайме Швеция доминировала на всех участках поля"

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф выразил радость по поводу победы над Россией (2:0) в матче Лиги наций. Это позволило шведам стать первыми в группе и выйти в элитный дивизион турнира.

– Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты, – цитирует ТАСС Линделефа. – Во втором тайме мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч. Секрет победы? Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства.

Из состава сборной России я бы хотел отметить Артема Дзюбу. Было очень тяжело играть против него, когда Андреас Гранквист за ним не успевал.