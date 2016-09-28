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Виктор Гончаренко: "У России есть перспектива стать по-настоящему футбольной страной"

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Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Уфа" - 0:1. Виктор ГОНЧАРЕНКО наблюдает за борьбой Романа ЗОБНИН и Александра СУХОВА.Виктор Гончаренко: "Судью удобнее всего обвинить в поражении"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" частично согласился с мнением Леонида Слуцкого, заявившего, что Россия не является футбольной страной. Он подчеркнул, что этот статус придет вместе с большими победами на уровне клубов и сборной.

– Слуцкий недавно разжег огромную дискуссию, назвав Россию нефутбольной страной. На эту тему кто только не высказывался. А за что голосуете вы – Россия футбольная или нефутбольная страна?

– Отвечу аккуратно, как политик (смеется). Мы должны сделать все возможное, чтобы сделать ее более футбольной. С посылом Леонида Викторовича частично согласен. Да, ЦСКА и "Зенит" брали еврокубки, но на уровне национальной сборной больших побед нет. Но надо стремиться. Что в принципе сейчас и происходит. Строятся стадионы. Нужно уделять больше внимания подготовке футболистов. Есть перспектива стать по-настоящему футбольной страной! (Дмитрий СИМОНОВ)

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