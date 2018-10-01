Виктор Гончаренко: "Как болельщик расстроен решением Акинфеева, но для ЦСКА это плюс"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" прокомментировал решение капитана армейцев Игоря Акинфеева​ завершить выступления за сборную России. Вратарь объявил о своем решении сегодня, 1 октября. Он провел за национальную команду 111 матчей с 2004 по 2018 год.

– Мы с Игорем обсуждали эту тему, – сказал Гончаренко. – Он сказал мне об этом раньше, но я не имею права давать ему советы. Это его выбор. Как болельщику, мне жаль, но как тренеру ЦСКА – для нас это плюс. Игорь сосредоточится на клубе, и нам это поможет.

Мы увидим еще немало ярких игр в его исполнении. Но, возможно, слово "ярких" – неправильное с моей стороны. Наша задача – сделать его игру более спокойной.

– Он сказал, что на решение повлияли физическое состояние и возраст.

– Не могу согласиться с ним. У него идеальные форма и возраст. Но это его выбор. Мы должны его уважать. (Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА – "Реал" состоится 2 октября на стадионе "Лужники". Начало игры – 22.00 по московскому времени.