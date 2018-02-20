Виктор Гончаренко: "Буду просить Березуцких сыграть на чемпионате мира"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что Алексею и Василию Березуцким прекрасно известно о желании клуба продлить с ними контракты. Действующие соглашения 35-летних защитников рассчитаны до лета 2018 года.

Ранее Василий Березуцкий на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" назвал маловероятными возвращение в сборную России и продление контракта с ЦСКА.

– И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум, - сказал Гончаренко. - Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение. Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира. Более того, они прекрасно знают о том, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон.

Если я в какой-то мере чем-то недоволен в работе Василия, то я все равно понимаю, что на девяносто пять процентов он действует на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что он часто говорит про свой возраст. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.