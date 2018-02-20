Виктор Гончаренко: "Буду просить Березуцких сыграть на чемпионате мира"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что Алексею и Василию Березуцким прекрасно известно о желании клуба продлить с ними контракты. Действующие соглашения 35-летних защитников рассчитаны до лета 2018 года.
Ранее Василий Березуцкий на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" назвал маловероятными возвращение в сборную России и продление контракта с ЦСКА.
– И Василий, и Алексей еще достаточно сильные футболисты, которые могут играть на хорошем уровне, на мой взгляд, еще сезона два как минимум, - сказал Гончаренко. - Другое дело, что есть психологическое состояние и когда они не отдохнувшие, то воспринимают по-своему. Но зная Васю, могу сказать, что он в любой момент готов помочь как сборной, так и клубу. Это мое мнение. Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира. Более того, они прекрасно знают о том, что мы хотим продлить с ними контракты на следующий сезон.
Если я в какой-то мере чем-то недоволен в работе Василия, то я все равно понимаю, что на девяносто пять процентов он действует на достаточно высоком уровне. Несмотря на то, что он часто говорит про свой возраст. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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Alex VDV
Чучело это ты!!! А Беларусь - моя родина. И большинство , за неимением своей сборной на больших турнирах, болеют за сборную России.
21:32
Доктор_Хряк
Лукашенко ест с рук Путина. Это чючело Горчаренко ест с рук Гинера, который ещё ест с рук Иванова, который ещё ест с рук Путина. Неужели это не понятно !!! )
20:57
марк де фоссен
А Гончаренко то засланный казачок оказался,видать за кого то из наших соперников по группе топит,раз этих пенсионеров сватает в сборную. 2 года назад защита сборной посмешищем выглядела на Евро.
18:12
zega
Они что там в ЦСКА всей командой употребляют, постоянно в разговорах неадекватные, то Гинер со своим мальчиком неадекватные, то Березуцкий какую то ахинею нес, то Еременко обкурился до звездочек, сейчас уже Гончаренко тоже неадекватный. Это явно указывает на системное употребление всей командой каких то запрещенных шизо-препаратов.
17:36
pereyra72
Гончаренко что,уже тренер сборной России???? Витя,что ты употребляешь?
17:16
Askido
shpasic а какое дело тренеру из Беларуси до сборной футболистов из России? 14:39--- за каждого сборника клуб получает бабосики от РФС
16:41
ЮКИ
сыграть они могут:в домино или в городки!хотя,в городки вряд ли,там попадать нужно!лучше в поддавки!
16:15
Don
Витя проси, но только если в сборной Белоруссии выступить, правда к сожалению бульбаши не попали на ЧМ)
15:40
ЗЗ+
Учитывая, что в сборной тяжелая ситуация с центральными защитниками, буду просить Василия и Алексея о том, чтобы они сыграли на чемпионате мира.// А что, Гончаренко уже тренером сборной России назначили? А то может Черчесов их и не собирается звать.
15:38
glass99
Kakhankov Может быть Горлуковича пригласить, Онопко, а там глядишь и Ловчев сгодится? _________________________________________________________________________________________________________ Только Бубен, только хардкор!
15:21
shpasic
ага, и Симоняна вместо Кокорина.
14:51
Flamenco
Пригласите Ковтуна, играет головой, Исландию побеждал с веселым шашлычником)))
14:49
Kakhankov
Может быть Горлуковича пригласить, Онопко, а там глядишь и Ловчев сгодится?
14:42
shpasic
а какое дело тренеру из Беларуси до сборной футболистов из России?
14:39
Serenky25
Скоро команду купит Абрамович Джуниор (эпохе Гинера уже итоги подводят) и поедут братья в Тулу или Зброевку.
14:29