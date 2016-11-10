Виктор Булатов: "Если не проявлять себя с Катаром, то с кем?"

Экс-полузащитник сборной России Виктор Булатов сказал, чего ожидать от контрольной игры с Катаром, и объяснил, кто должен составлять костяк новой сборной к домашнему чемпионату мира. Встреча Катар – Россия начнется в 19.00 по московскому времени.

– Конечно, Катар – не гранд мирового футбола. Но соперник нам по силам. Такие команды мы должны обыгрывать. Главное сейчас – наигрывать состав, искать взаимодействия между игроками и получить опыт против таких необычных команд.

– Матч с Катаром – шанс проявить себя игрокам атаки сборной России?

– Думаю, да. Не знаю, кто будет играть, но если проявлять себя не с Катаром, то с кем еще? Панченко? Может быть, он появится на поле. По крайней мере, шанс выйти на замену у него есть однозначно.

– Костяк, который выступит на ЧМ-2018, уже видите?

– Конечно же, он еще не сформирован. Какое-то мнение у тренерского штаба есть, но они еще ищут. Дело в том, что травмы играют большую роль. И у Головина, и Дзагоева, и Березуцкого травмы…

– Их отсутствие – большая проблема для сборной России?

– Существенная. И Головин, и Дзагоев могли оказаться в основе этой сборной. Именно они должны составлять костяк новой команды. На текущем этапе – это большая потеря.

– Может, теперь спартаковцы станут костяком сборной?

– Глушаков хорошо играет в последнее время. Он заявляет о себе как игрок основы национальной команды. А Зобнин должен доказывать свое место в сборной. Хотя данные у него очень хорошие.

– А возвращение Кокорина? Прощение?

– Вы все вспоминаете этот эпизод в Монте-Карло? Не хочу об этом говорить. В клубе Александр играет стабильно, поэтому тут все связано только со спортивной составляющей. Шанс в сборной он точно заслужил. Думаю, именно он сыграет против Катара. (Ярослав СУСОВ)