14:09 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виктор Бондаренко: "Не понимаю, почему в сборную вызвали Бухарова. Еще бы Кержакова вернули"

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Болельщики сборной Кот-д’Ивуара.Виктор Бондаренко: "Россиянам под силу забить "слонам" тройку голов"

Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет проработавший в Африке, в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что сборная России может забить в ворота Кот-д'Ивуара три гола. При этом он признался, что класс игроков российской команды в последнее время вызывает у него много вопросов.

– Трижды взять ворота ивуарийцев вполне реально, – сказал Бондаренко. Особенно если открыть счет уже в начале и заставить соперника раскрыться. Верю, что у нас есть добротные футболисты, хотя в последнее время на этот счет все больше сомнений. При всем моем уважении к Бухарову, не понимаю, почему его привлекли в сборную. Человек вышел сейчас на свой уровень, но его возможности ограничены. Тягучий игрок.

Не думаю, что это шаг вперед. Еще Кержакова вернули бы. Вместе с тем в Краснодаре уже в разгаре весна. Прекрасный новый стадион, новые веяния, новые надежды. Надо спокойно побеждать и готовиться к Бельгии. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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SP2

Кержаков и сейчас сборной не помешал бы. Если по спортивному принципу состав формировать, конечно.

15:06

вилли

serzeo, странно, что Аршавина и Кержа почти не ставили вместе в сборной.

14:57

MEC

Бондаренко пусть продолжает в Африке работать! А на счет Кержа - полностью согласен с serzheo

14:42

serzheo

Таки Керж не помешал бы точно. Самое смешное - связка Аршавин и Керж даже сегодня сильнейшая. Пламенный привет лабистам Ленивого Коки и прочих блатных.___ "Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев" (Булгаков)

14:31

grroznyi85

wedes. Видимо тем что в Африке работал.)))

14:27

bukia70

а он понимает почему в сборную вызивают Дзюбу, Оздоева, Джикия, Гильерме?

14:24

alexvi

В Африке, видать, игры Ростова не транслируются. Поэтому известнейший Бондаренко так говорит.

14:20

wedes

Чем этот тренер известен?

14:20

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