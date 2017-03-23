Виктор Бондаренко: "Не понимаю, почему в сборную вызвали Бухарова. Еще бы Кержакова вернули"

Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет проработавший в Африке, в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что сборная России может забить в ворота Кот-д'Ивуара три гола. При этом он признался, что класс игроков российской команды в последнее время вызывает у него много вопросов.

– Трижды взять ворота ивуарийцев вполне реально, – сказал Бондаренко. Особенно если открыть счет уже в начале и заставить соперника раскрыться. Верю, что у нас есть добротные футболисты, хотя в последнее время на этот счет все больше сомнений. При всем моем уважении к Бухарову, не понимаю, почему его привлекли в сборную. Человек вышел сейчас на свой уровень, но его возможности ограничены. Тягучий игрок.

Не думаю, что это шаг вперед. Еще Кержакова вернули бы. Вместе с тем в Краснодаре уже в разгаре весна. Прекрасный новый стадион, новые веяния, новые надежды. Надо спокойно побеждать и готовиться к Бельгии. (Александр ПРОСВЕТОВ)