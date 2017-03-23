Виктор Бондаренко: "Не понимаю, почему в сборную вызвали Бухарова. Еще бы Кержакова вернули"

Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет проработавший в Африке, в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что сборная России может забить в ворота Кот-д'Ивуара три гола. При этом он признался, что класс игроков российской команды в последнее время вызывает у него много вопросов.
– Трижды взять ворота ивуарийцев вполне реально, – сказал Бондаренко. Особенно если открыть счет уже в начале и заставить соперника раскрыться. Верю, что у нас есть добротные футболисты, хотя в последнее время на этот счет все больше сомнений. При всем моем уважении к Бухарову, не понимаю, почему его привлекли в сборную. Человек вышел сейчас на свой уровень, но его возможности ограничены. Тягучий игрок.
Не думаю, что это шаг вперед. Еще Кержакова вернули бы. Вместе с тем в Краснодаре уже в разгаре весна. Прекрасный новый стадион, новые веяния, новые надежды. Надо спокойно побеждать и готовиться к Бельгии. (Александр ПРОСВЕТОВ)
SP2
Кержаков и сейчас сборной не помешал бы. Если по спортивному принципу состав формировать, конечно.
15:06
вилли
serzeo, странно, что Аршавина и Кержа почти не ставили вместе в сборной.
14:57
MEC
Бондаренко пусть продолжает в Африке работать! А на счет Кержа - полностью согласен с serzheo
14:42
serzheo
Таки Керж не помешал бы точно. Самое смешное - связка Аршавин и Керж даже сегодня сильнейшая. Пламенный привет лабистам Ленивого Коки и прочих блатных.___ "Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев" (Булгаков)
14:31
grroznyi85
wedes. Видимо тем что в Африке работал.)))
14:27
bukia70
а он понимает почему в сборную вызивают Дзюбу, Оздоева, Джикия, Гильерме?
14:24
alexvi
В Африке, видать, игры Ростова не транслируются. Поэтому известнейший Бондаренко так говорит.
14:20
wedes
Чем этот тренер известен?
14:20