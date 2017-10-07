Видео: эмоциональная реакция мальчика на гол сборной России

Твиттер сборной России опубликовал видео эмоциональной реакции юного болельщика на гол команды в контрольном матче с Кореей (4:2). Игра состоялась сегодня, 7 октября. Россияне впервые в истории забили четыре года под руководством Станислава Черчесова, при этом два гола игрок корейцев Ким Чу Ен провел в свои ворота. Судя по расположению трибун, мальчик так обрадовался голу Федора Смолова, который отличился в первом тайме.

Трансляция матча Россия - Корея