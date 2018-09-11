Вице-президент РФС: "После чемпионата мира сборная эволюционирует от игры к игре"

Вице-президент РФС Сергей Анохин после разгромной победы сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче похвалил болельщиков, пришедших на "Ростов Арену", где прошла встреча. Он выразил уверенность в том, что такие игры повысят популярность футбола во всех регионах страны.

Встреча в Ростове-на-Дону стала для команды Станислава Черчесова второй после чемпионата мира-2018 и первой, проведенной дома. 7 сентября россияне на выезде в Лиге наций обыграли Турцию (2:1).

– Вчера эмоции переполняли не только из-за крупной победы, но еще и потому, что порадовал 12-й игрок в лице ростовских болельщиков, – цитирует ТАСС Анохина. – Стадион был переполнен, зрители активно поддерживали нашу команду, ребята действительно подарили людям праздник. Я уверен, что после таких игр популярность футбола в стране будет расти огромными темпами во всех регионах.

Ребята выложились по максимуму, а сборная становится командой, в которую игроки приезжают с удовольствием. У футболистов есть запредельная мотивация играть в каждом матче, несмотря на его статус. Сборная уже перешагнула чемпионат мира, который дал нам очень многое, я думаю, что у команды идет эволюция, она растет с каждой игрой.

Тренерский штаб смотрит новых игроков, использует и тех, кто уже стал визитной карточкой команды. Посмотрите, вчера был капитаном Газинский, до чемпионата мира такое было трудно представить. А сейчас это никого не удивляет, все стали весомыми и важными игроками для сборной, что очень важно.

Говоря о следующем матче сборной России, в котором команда сыграет с Швецией (Лига наций, Калининград, 11 октября), Анохин выразил уверенность, что на нем будет зафиксирован аншлаг.

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