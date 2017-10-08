Вице-президент РФС: "Основа сборной России уже видна"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин отметил, что основа сборной России была видна в контрольном матче с командой Кореи (4:2). По его словам, в следующих матчах россияне будут играть только на победу.

- Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась - больше второй тайм, он более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает, - цитирует ТАСС Анохина. - Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат.

Порадовали и болельщики, рад, что было больше 20 тысяч человек. Мы довольны, что страна интересуется футболом, болельщики ходят.