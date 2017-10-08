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13:05 | Футбол — Сборная России

Вице-президент РФС: "Основа сборной России уже видна"


 
Суббота. Москва. Россия - Корея - 4:2. Федор СМОЛОВ (№10) сумел отличиться в этом матче. А Александр Кокорин - нет.Связка Кокорина и Смолова: пока не космос. Но все впереди?

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин отметил, что основа сборной России была видна в контрольном матче с командой Кореи (4:2). По его словам, в следующих матчах россияне будут играть только на победу.

Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась - больше второй тайм, он более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает, - цитирует ТАСС Анохина. - Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат.

Порадовали и болельщики, рад, что было больше 20 тысяч человек. Мы довольны, что страна интересуется футболом, болельщики ходят.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4627580

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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