15:52 | ФУТБОЛ — Сборная России

Верхние ярусы "Фишта" сделают безопаснее

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На товарищеском матч РоссияБельгия будут реализованы не все билеты, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Места на верхние ярусы трибун за воротами по соображениям безопасности останутся без зрителей.

При этом, как сообщил руководитель арены Олег Кравченко, "Фишт" полностью соответствует всем нормам. Однако к Кубку конфедераций самые высокие места укрепят дополнительными перилами.

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