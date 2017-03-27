Верхние ярусы "Фишта" сделают безопаснее

На товарищеском матч Россия – Бельгия будут реализованы не все билеты, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Места на верхние ярусы трибун за воротами по соображениям безопасности останутся без зрителей.

При этом, как сообщил руководитель арены Олег Кравченко, "Фишт" полностью соответствует всем нормам. Однако к Кубку конфедераций самые высокие места укрепят дополнительными перилами.