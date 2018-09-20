"Вчера – физрук, а нынче тренер - гений!" Поэт написал стихотворение про хейтеров сборной России и "Усю Ваткина"

Поэт Александр Вулых, товарищ Станислава Черчесова, посвятил стихотворение хейтерам сборной России. Он зачитал свое произведение на презентации книги Игоря Рабинера "Сборная-2018. Чемпионы наших сердец" в ресторане "На Шаболовке".
"Теперь, конечно, стало ясно многим
Без лишних споров и ненужных трений:
У наших футболистов есть и ноги,
И голова, и настоящий тренер!
Изгнав из игроков команды бесов,
И, распахнув к четвертьфиналу двери,
Наставник сборной Станислав Черчесов
Заставил всю страну в себя поверить!
И как она переобулась быстро!
Как будто бы за несколько мгновений
По волшебству эльфийского магистра:
Вчера – физрук, а нынче тренер - гений!
Вчера сжигали, как Джордано Бруно,
При этом не жалея керосина,
А нынче дали волю медным трубам:
Ну что ж, я узнаю тебя, Россия!
Лишь только комментатор Уся Ваткин,
Как следопыт, дотошный и упорный,
Искал пытливым глазом неполадки
В рабочем механизме нашей сборной.
Но вместо неполадок Ваткин Уся
Во время комментаторских включений,
Придумывая сплетни, как бабуся,
Нашел на свой багажник приключений.
И вот остался Уся без работы,
Свой подбородок погрузив на сиськи,
И так со всеми будет, кто хоть что-то
Плохое скажет про футбол российский", - прочитал Вулых.
Ранее Станислав Черчесов оставил автограф на футболке Рабинера во время презентации новой книги обозревателя "СЭ".