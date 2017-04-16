Василий Столыпин: "Оренбург" заслужил победу в матче с "Тереком", хоть команде и повезло"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин уверен, что команда заслужила победу над "Тереком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России, хотя в концовке игры не обошлось без везения. Решающий гол на 89-й минуте в собственные ворота забил защитник грозненцев Заурбек Плиев.

- По игре, мне думается, что мы заслуживали победы. Забили красивый гол, - приводит "Р-Спорт" слова Столыпина. - Игра была равная, но нам в конце повезло, когда шло большое давление, и нервы, судя по всему, не выдержали у защитника, что он переправил мяч в свои ворота.

Нам до этого много не везло. В матче с "Уралом" (0:2. - Прим. "СЭ") было три момента, но мяч не шел в ворота. Сегодня повезло, нам тоже должна сопутствовать удача. Но наша игра была на победу.

У Кержакова небольшая травма, решили его поберечь, не стали рисковать. Пока по срокам информации нет, но думаем, что скоро он поправится.