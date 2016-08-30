19:28 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий: "Сборная России должна изменить отношение болельщиков к себе"

0
0
0
1

Капитан сборной России защитник Василий Березуцкий на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Турции заявил, что национальная команда должна изменить отношение болельщиков к себе, которое было испорчено после неудачного выступления на Euro-2016, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Завтрашняя встреча против Турции станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Сговорились что ли? Всё об отношении талдычат. Как изменить-то? Попробуйте себе по паре ног пришейте, чтоб осьминожками стать, может тогда у вас что-нибудь с мячом и получится. А так - пустота, безысходность, мрак. Не сборная, а куча брёвен.

19:39

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ