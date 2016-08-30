Василий Березуцкий: "Сборная России должна изменить отношение болельщиков к себе"

Капитан сборной России защитник Василий Березуцкий на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Турции заявил, что национальная команда должна изменить отношение болельщиков к себе, которое было испорчено после неудачного выступления на Euro-2016, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Завтрашняя встреча против Турции станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.