Василий Березуцкий: "Сборная России должна изменить отношение болельщиков к себе"

Капитан сборной России защитник Василий Березуцкий на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Турции заявил, что национальная команда должна изменить отношение болельщиков к себе, которое было испорчено после неудачного выступления на Euro-2016, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
Завтрашняя встреча против Турции станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
баламошка
Сговорились что ли? Всё об отношении талдычат. Как изменить-то? Попробуйте себе по паре ног пришейте, чтоб осьминожками стать, может тогда у вас что-нибудь с мячом и получится. А так - пустота, безысходность, мрак. Не сборная, а куча брёвен.
19:39