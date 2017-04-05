Василий Березуцкий: "Сборная России – абсолютно средняя команда"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия-24" подчеркнул, что сборная России является средней командой. По его словам, она может победить любого соперника, но может любому и проиграть.

– "Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны, – сказал Дзюба после финального свистка в Казани. – Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна". Многие вспомнили и ваше слова после Euro о том, что виноваты, и критика заслуженная. Откуда эти постоянные взаимные претензии игроков и болельщиков?

– Можно понять ту и другую сторону, – сказал Березуцкий. – Существуют завышенные критерии у болельщиков, которые, возможно, смотрят много телевизор, слушают много ветеранов нашего футбола о том, что сборная является лидером во всем мире. К сожалению, это не так. Мы абсолютно средняя сборная, которая может у любой сборной выиграть и любой может проиграть. Все зависит от состояния. Когда мы едем на такой форум как чемпионат Европы, все ждут как минимум победы. Почему ее ждут, никто не понимает. Хотя в Европе к нашей сборной относятся абсолютно спокойно.