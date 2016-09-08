Василий Березуцкий: "Против Месси играть что-то не хочется – вдруг он меня "отвозит"

Капитан сборной России Василий Березуцкий подчеркнул в интервью "СЭ", что у него нет желания сыграть против кого-то из звездных форвардов. По словам футболиста, это довольно странная мечта.

– Против кого из звездных форвардов вам бы еще хотелось сыграть за сборную? - вопрос Березуцкому.

– Ох. Не знаю…

– Может быть, против Месси?

– Нет, против него что-то не хочется. А зачем? Где логика?

– Все-таки лучший игрок мира.

– На самом деле, было бы любопытно. Но это довольно странная мечта. А вдруг он меня "отвозит"? Так что палка о двух концах. Вы же ко мне потом после 0:5 подойдете и начнете подкалывать: "Ну что, сыграл против Месси? Молодец…" (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Березуцкого