Василий Березуцкий: "Против Месси играть что-то не хочется – вдруг он меня "отвозит"

Капитан сборной России Василий Березуцкий подчеркнул в интервью "СЭ", что у него нет желания сыграть против кого-то из звездных форвардов. По словам футболиста, это довольно странная мечта.
– Против кого из звездных форвардов вам бы еще хотелось сыграть за сборную? - вопрос Березуцкому.
– Ох. Не знаю…
– Может быть, против Месси?
– Нет, против него что-то не хочется. А зачем? Где логика?
– Все-таки лучший игрок мира.
– На самом деле, было бы любопытно. Но это довольно странная мечта. А вдруг он меня "отвозит"? Так что палка о двух концах. Вы же ко мне потом после 0:5 подойдете и начнете подкалывать: "Ну что, сыграл против Месси? Молодец…" (Виталий АЙРАПЕТОВ)
mumer
Отвозит???? Да Месси Василия просто не заметит...
07:50
waleriy
Слабак, не начал играть , уже в штаны наложил. Трусливая порода.
07:49