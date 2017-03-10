Российский футбольный союз сообщил, что защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

34-летний Березуцкий выступает за национальную команду с 2003 года. За это время он провел 101 матч и забил пять голов.

Василий Березуцкий – воспитанник футбольной школы "Смена", начинал профессиональную карьеру в 1999 году в возрасте 17 лет в клубе "Торпедо-ЗИЛ". В 2001 году перешел в ЦСКА, в котором дебютировал 17 июля 2002 года в матче против "Крыльев Советов".

Березуцкий - шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА-2004/05 и бронзовый призер Euro-2008.

Защитник был капитаном сборной на чемпионате мира-2014 году в Бразилии, выводил команду на поле с повязкой на Euro-2016 в матчах с Англией и Словакией.

Василий Березуцкий: "Оценив состояние здоровья, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА" // Станислав Черчесов: "Березуцкий в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России"