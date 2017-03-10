16:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ провел за сборную России 101 матч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ провел за сборную России 101 матч. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Российский футбольный союз сообщил, что защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды. 

34-летний Березуцкий выступает за национальную команду с 2003 года. За это время он провел 101 матч и забил пять голов.

Василий Березуцкий – воспитанник футбольной школы "Смена", начинал профессиональную карьеру в 1999 году в возрасте 17 лет в клубе "Торпедо-ЗИЛ". В 2001 году перешел в ЦСКА, в котором дебютировал 17 июля 2002 года в матче против "Крыльев Советов".

Березуцкий - шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА-2004/05 и бронзовый призер Euro-2008.

Защитник был капитаном сборной на чемпионате мира-2014 году в Бразилии, выводил команду на поле с повязкой на Euro-2016 в матчах с Англией и Словакией.

Василий Березуцкий: "Оценив состояние здоровья, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА" // Станислав Черчесов: "Березуцкий в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России" 

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86005.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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jаhlexx

Не верю. Будет выходить под майкой с именем А.Березуцкий

17:40

shpasic

возобновит через 10 лет!

17:01

Уралмашевец

Наконец-то!

16:17

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