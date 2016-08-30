Василий Березуцкий: "Отсутствие Игнашевича? Ничто не вечно, и меня это ждет"

Капитан сборной России защитник Василий Березуцкий на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Турции заявил, что не чувствует дискомфорта из-за отсутствия в национальной команде своего многолетнего партнера по ЦСКА и сборной Сергея Игнашевича, передает из Белека спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.

- Ничто не вечно, наверное, и меня это ждет. Но я не чувствую дискомфорта из-за этого, ведь всех ребят, вызванных в сборную, знаю хорошо, - подчеркнул Березуцкий.

Ранее Игнашевич заявил, что в сборную России целесообразнее вызывать не его, а более молодых игроков.