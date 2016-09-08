Василий Березуцкий: "Не знаю, закончил ли Игнашевич карьеру в сборной или нет"

Капитан сборной России Василий Березуцкий подчеркнул в интервью "СЭ", что не знает, завершил ли его партнер по ЦСКА Сергей Игнашевич карьеру в национальной команде. Он выразил мнение, что рекорд по количеству матчей за российскую сборную побьет Игорь Акинфеев.

– А как это теперь играть Березуцкому в сборной без Игнашевича? - вопрос Березуцкому.

– Конечно, это тяжело. Сергей – профессиональный футболист, спортсмен. Игрок очень высокого уровня. Но ничто не вечно под луной… Не знаю, закончил ли Игнашевич карьеру в сборной или нет. В любом случае возраст, безусловно, сказывается… Вы знаете, эту ситуацию могу проецировать и на себя. Меня, возможно, это ждет в скором времени. Никто же не предскажет, через месяц это случится или через год и так далее. Это жизнь, ничего не поделаешь.

– Но рекорд Игнашевича, который провел за сборную 120 матчей, вам побить реально?

– Вообще не думал об этом. Это довольно странная цель. Сыграю, значит, сыграю. Хотя, честно, я в этом сомневаюсь. Но в один момент все так просто отключится, и ты будешь не соответствовать уровню ЦСКА и сборной. Скорее всего, Сергея в ближайшем будущем обгонит Игорь Акинфеев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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