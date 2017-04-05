Василий Березуцкий: "Каждый игрок сборной России является патриотом"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия-24" подчеркнул, что каждый из футболистов сборной России является патриотом. Он также отметил: на его решение приостановить выступления за национальную команду обусловлено и рождением дочери.

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что игроки армейского клуба всегда готовы играть за сборную, даже если клуб просить их поберечь здоровье. В вашей истории после Euro, когда вы, может быть, чувствовали, что сил не хватает на два фронта играть, но остались в сборной на несколько месяцев до решения уйти, было ли это временем раздумий?

– Когда ты спортсмен тебе кажется, что что-то произойдет и станет лучше. Восстанавливаться будешь быстрее, самочувствие, и просыпаться легче, и спать хорошо. Не, к сожалению, этого не происходит. О росте говорить тяжело. Можно только поддерживать свое состояние. Я думал об этом и на чемпионате Европы, и до этого. Я понимал, что это может закончиться. Конечно, рождение дочери сыграло роль в принятии решения. Люди, которые считают, что у нас играют не патриоты, серьезно заблуждаются. Каждый из нас хочет, желает и является патриотом, но получается не всегда.