Василий Березуцкий: "Головин - уникальный игрок. Зобнин, может, уже с ним на уровне"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью Championat.com назвал новичка "Монако" Александра Головина уникальным игроком. По его словам, хавбек компенсирует частые потери мяча своим желанием.

– В чем секрет Головина? Как за такой короткий срок дорасти до звезды?

– Уникальный парень. Я видел фотографии стадиона, на котором он вырос. Головин очень быстрый, хорошо стартует, здорово ведет борьбу. Огрехи в розыгрыше мяча, частые потери он компенсирует своим желанием. Я не видел, чтобы он проигрывал борьбу ни одному европейскому топовому футболисту. Его обыгрывали, но он успевал вернуться назад и отобрать мяч. Уникальный игрок. Рома Зобнин очень сильно к нему приближается, может, уже с ним на уровне. В матче Россия – Уругвай я был шокирован игрой Зобнина.

- По Головину с первых дней был виден уровень?

– Да. Он чего-то не понимал, но тренировался с сумасшедшим желанием. Чувствовалось рвение. Все сразу же были в восторге от Головина. Тренеры ведь интересуются мнением опытных игроков

– Вагнер Лав рассказывал, что это он советовал Газзаеву обратить внимание на Дзагоева.

– Да, тренеры смотрят со своей стороны, а игроки идут в контакт и видят иначе. Вагнер, Березуцкий, Игнашевич – к любому могли подойти и спросить: "Как вам парень?" Головин быстрее всех понимал требования взрослого футбола. Он перескочил грань за полтора месяца, хотя некоторым требуется полтора года. Таких, как Головин, очень мало. Он не боится, хотя и получает иногда за это карточки.

– Головин, несмотря на молодость, кричит на судей. Это его главный минус?

– Это нормально – выплескивает агрессию на поле. Ему скажи, чтобы так не делал, и он может что-то потерять в игре. С опытом он нащупает грань, когда нужно остановиться и уйти без желтой. Ситуации могут быть равнозначными, просто ты за три секунды до этого ушел и остался без предупреждения. Дзагоев по собственным ошибкам эту грань нащупал.