Василий Березуцкий: "Есть игроки, которые ни минуты не провели на ЧМ-2018 и получили ЗМС"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью Championat.com высказался на тему вручения званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) 23-м игроком национальной команды, включенным в заявку на чемпионат мира.
– Видели реакцию спортсменов, которые протестуют против вручения футболистам звания ЗМС?
– Да. Читал слова Гамовой, Мусэрского.
– Как к этому относитесь?
– Есть правила вручения этого звания. Тут вопросы к Министерству спорта.
– Эти правила размыты, здесь сделали исключение.
– Наверное, можно было подойти выборочно к этому вопросу. Но это дела министерства.
– Выборочно?
– Условно говоря, дать ЗМС тем людям, которые играли больше 50 процентов времени. Есть люди, которые ни минуты не провели и получили ЗМС.
– Но в 2008 году всей сборной дали. И Роману Адамову, и Олегу Иванову. Тогда не было такого взрыва эмоций.
– Да. Может, потому что были бронзовые медали.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/article-3504399-vasilij-berezuckij--o-cska-gazzaeve-eremenko-sluckom-vagnere-i-smolove.html
- Роман Адамов
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