09:23 | Футбол — Сборная России

Василий Березуцкий: "Есть игроки, которые ни минуты не провели на ЧМ-2018 и получили ЗМС"


Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью Championat.com высказался на тему вручения званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) 23-м игроком национальной команды, включенным в заявку на чемпионат мира.

 
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– Видели реакцию спортсменов, которые протестуют против вручения футболистам звания ЗМС? 

– Да. Читал слова Гамовой, Мусэрского.

– Как к этому относитесь? 

– Есть правила вручения этого звания. Тут вопросы к Министерству спорта.

– Эти правила размыты, здесь сделали исключение. 

– Наверное, можно было подойти выборочно к этому вопросу. Но это дела министерства.

– Выборочно? 

– Условно говоря, дать ЗМС тем людям, которые играли больше 50 процентов  времени. Есть люди, которые ни минуты не провели и получили ЗМС.

– Но в 2008 году всей сборной дали. И Роману Адамову, и Олегу Иванову. Тогда не было такого взрыва эмоций. 

– Да. Может, потому что были бронзовые медали.

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Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/article-3504399-vasilij-berezuckij--o-cska-gazzaeve-eremenko-sluckom-vagnere-i-smolove.html

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