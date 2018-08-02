Василий Березуцкий: "Есть игроки, которые ни минуты не провели на ЧМ-2018 и получили ЗМС"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью Championat.com высказался на тему вручения званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) 23-м игроком национальной команды, включенным в заявку на чемпионат мира.

– Видели реакцию спортсменов, которые протестуют против вручения футболистам звания ЗМС?

– Да. Читал слова Гамовой, Мусэрского.

– Как к этому относитесь?

– Есть правила вручения этого звания. Тут вопросы к Министерству спорта.

– Эти правила размыты, здесь сделали исключение.

– Наверное, можно было подойти выборочно к этому вопросу. Но это дела министерства.

– Выборочно?

– Условно говоря, дать ЗМС тем людям, которые играли больше 50 процентов времени. Есть люди, которые ни минуты не провели и получили ЗМС.

– Но в 2008 году всей сборной дали. И Роману Адамову, и Олегу Иванову. Тогда не было такого взрыва эмоций.

– Да. Может, потому что были бронзовые медали.

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