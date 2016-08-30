19:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий будет капитаном сборной России

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Защитник ЦСКА Василий Березуцкий будет капитаном сборной России, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Именно 34-летний игрок пришел на пресс-конференцию перед товарищеским матчем против Турции. Березуцкий был капитаном сборной России на чемпионате мира-2014, а также на чемпионате Европы-2016 (в играх против Англии и Словакии). На счету Березуцкого 98 матчей за сборную России – он уступает только Виктору Онопко (109) и Сергею Игнашевичу (120).

Завтрашняя встреча против Турции станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

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Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

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КОММЕНТАРИИ (10)
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MarioLemieux#66

Вася - самое подходящее имя для капитана дворовой команды...

19:50

crazysun78

29.08 (21:00) Нужно повернуть болельщика лицом к сборной... 30.08 (19:05) Березуцкий будет капитаном сборной Росии......... логично, че... ))))

19:50

Ин Манус Нострас

И снова Вася, тун ту ду ду дам, Вася, ну кто ж его не знает!

19:35

coxo

черчесов будет брать тех,кого ему скажут, и несколько игроков на свой выбор,может быть. сейчас эту подзаборную дернут турки на раз-два. и опять пойдет треп о том,что что-то надо в корне менять. из последней сборной Слуцкого вообще никого нельзя брать.

19:30

onlywhitespartak

Зачем его вообще в сборную вызвали , если он на чм играть не будет ? А тем более капитаном !? Просто Мутко не далеко от Федуна ушел , и когда надо было волшебника за любые деньги подписывать все таки кубок конфедерации и чм домашние ! Взяли черчесова который нечего в своей тренерской карьере не добился ... Брависимо леоныч не зря вы с леней сдружились )

19:29

vitvk

Мамаев - штурман,по кабакам...

19:26

shpasic

так-то должен был Мамаев капитаном, но у него более важные дела.

19:22

баламошка

Вася по возрасту уже Адмиралом сборной может быть.

19:20

jаhlexx

Хвала Аллаху зов болельщиков услышан. Тотальное обновление состава, кто этот парнишка которому сразу доверили капитанскую повязку ?

19:16

vitvk

Вася,который не знает,что делать с мячом,будет капитаном сборной,которая тоже не знает,что делать с мячом...Капитаном надо голкипера в таком случае назначать,чтоб защиту хоть шевелил...

19:15

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