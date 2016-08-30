Защитник ЦСКА Василий Березуцкий будет капитаном сборной России, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Именно 34-летний игрок пришел на пресс-конференцию перед товарищеским матчем против Турции. Березуцкий был капитаном сборной России на чемпионате мира-2014, а также на чемпионате Европы-2016 (в играх против Англии и Словакии). На счету Березуцкого 98 матчей за сборную России – он уступает только Виктору Онопко (109) и Сергею Игнашевичу (120).
Завтрашняя встреча против Турции станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
MarioLemieux#66
Вася - самое подходящее имя для капитана дворовой команды...
19:50
crazysun78
29.08 (21:00) Нужно повернуть болельщика лицом к сборной... 30.08 (19:05) Березуцкий будет капитаном сборной Росии......... логично, че... ))))
19:50
Ин Манус Нострас
И снова Вася, тун ту ду ду дам, Вася, ну кто ж его не знает!
19:35
coxo
черчесов будет брать тех,кого ему скажут, и несколько игроков на свой выбор,может быть. сейчас эту подзаборную дернут турки на раз-два. и опять пойдет треп о том,что что-то надо в корне менять. из последней сборной Слуцкого вообще никого нельзя брать.
19:30
onlywhitespartak
Зачем его вообще в сборную вызвали , если он на чм играть не будет ? А тем более капитаном !? Просто Мутко не далеко от Федуна ушел , и когда надо было волшебника за любые деньги подписывать все таки кубок конфедерации и чм домашние ! Взяли черчесова который нечего в своей тренерской карьере не добился ... Брависимо леоныч не зря вы с леней сдружились )
19:29
vitvk
Мамаев - штурман,по кабакам...
19:26
shpasic
так-то должен был Мамаев капитаном, но у него более важные дела.
19:22
баламошка
Вася по возрасту уже Адмиралом сборной может быть.
19:20
jаhlexx
Хвала Аллаху зов болельщиков услышан. Тотальное обновление состава, кто этот парнишка которому сразу доверили капитанскую повязку ?
19:16
vitvk
Вася,который не знает,что делать с мячом,будет капитаном сборной,которая тоже не знает,что делать с мячом...Капитаном надо голкипера в таком случае назначать,чтоб защиту хоть шевелил...
19:15