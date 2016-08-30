Защитник ЦСКА Василий Березуцкий будет капитаном сборной России, передает из Белека спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Именно 34-летний игрок пришел на пресс-конференцию перед товарищеским матчем против Турции. Березуцкий был капитаном сборной России на чемпионате мира-2014, а также на чемпионате Европы-2016 (в играх против Англии и Словакии). На счету Березуцкого 98 матчей за сборную России – он уступает только Виктору Онопко (109) и Сергею Игнашевичу (120).

Завтрашняя встреча против Турции станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.