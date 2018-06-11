"Вам не жалко деда?". Павлюченко рассказал, как Бородюк завел сборную России на Евро-2008

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как тренерам удалось мотивировать их на Евро-2008. В первой игре россияне уступили Испании 1:4, после чего победили Грецию (1:0) и Швецию (2:0), в четвертьфинале обыграли Голландию (3:1), в полуфинале снова уступили испанцам (0:3) и завоевали бронзу.

- Перед второй игрой Гус (Хиддинк) дал установку и ушел, - сказал Павлюченко в эфире "России 24". - Генрихович (Александр Бородюк) остался и сказал: "Пацаны, вам не жалко деда? Вы должны сыграть ради него". И ушел. Мы сидели, друг на друга смотрели. Нам действительно было жалко Гуса после 1:4. Вышли, собрались, и пошло, и пошло.