Валерий Сарычев: "Черчесов такой же молодой специалист, как молода и наша сборная"

Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев, проработавший 25 лет в Корее, в интервью "СЭ" отметил, что и бывший голкипер может стать хорошим тренером. По его словам, пока рано оценивать работу Станислава Черчесова у руля сборной России.

– В России с подачи Андрея Канчельскиса время от времени начинают обсуждать вопрос, может ли вратарь стать хорошим тренером. И тем более – тренером сборной?

– В мире много таких примеров. Если у специалиста есть тренерский талант, какая разница, вратарь он или нет?

– Вы считаете, у Станислава Черчесова есть талант?

– Время покажет. Он такой же молодой специалист, как молода и наша сборная. Ему надо дать время. Но в какой-то степени с Канчельскисом соглашусь. Все-таки вратарь – специфическая работа, больше индивидуальная позиция в команде.

– Убедил вас Черчесов на Кубке конфедераций?

– Нет. Убеждает результат, а его не было. Появились проблески игры, но по качеству все равно уступаем. Но дело и в том, что уровень игроков недостаточно высок. На чемпионате мира сборной будет очень сложно.

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