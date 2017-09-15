Валерий Сарычев: "Акинфеев действительно первый номер, а второго у нас нет"

Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев, проработавший в Корее 25 лет, считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев остается основным в сборной России. По его словам, другим голкиперам нужно составить конкуренцию Акинфееву.

– Почему после всех ошибок Акинфеева продолжают считать безусловно первым номером сборной?

– Он действительно первый номер, а второго у нас сейчас нет. В этом и проблема. Мне становится смешно – в интервью каждый из вратарей говорит, что Акинфеев – лучший, а мы – вторые. Как будто нет амбиций. Правда, недавно вот Лунев сказал, что хочет занять это место. Только не надо ему петь дифирамбы.

– Оцените эпизод из матча с Мексикой на Кубке конфедераций – кто ошибся в том эпизоде: Васин или Акинфеев?

– Любой специалист вам скажет, что вина полностью лежит на вратаре. Это мяч Акинфеева, он просчитался во всем, а Васин ни при чем. Идет длинный пас с отскоком от земли. Встречный для голкипера мяч, и это уже преимущество для него. Нужно просто выйти с голосом и сыграть. Сложнее было мексиканскому нападающему, он бежал на авось и сыграл до конца.

Акинфеев, скорее всего, крикнул Васину, что играет, тот тормознул. Мяч отскочил от земли, Игорю нужно было выйти, сыграть головой или принять на грудь, и этим ты уже отыгрываешь мексиканца, тот бы просто пролетал мимо. Возможно, наш голкипер хотел обойтись малой кровью, хотел сыграть ногой. Еще может быть, что побоялся столкновения.

– Игра на выходах – слабая сторона Акинфеева?

– Скажу так – это несильная его сторона.

Полностью интервью Сарычева