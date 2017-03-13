Валерий Овчинников: "Гол Бухарова в ворота "МЮ" поспособствовал его вызову в сборную"

Известный специалист Валерий Овчинников прокомментировал состав сборной России на матчи с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта). Овчинников отметил, что Станислав Черчесов дал форварду "Ростова" Александру Бухарову шанс, так как необходимо усилить конкуренцию в линии атаки.

– Бухаров забил ответный гол "МЮ", и это, на мой взгляд, во многом поспособствовало его вызову в национальную команду. Бухарову дают шанс. В линии атаки нужно усилить конкуренцию. Не могут же за эти позиции все время отвечать два–три одних и тех же человека. Что касается Нойштедтера – не зря же ему гражданство давали… Пора и к сборной привыкать (смеется).

А Смолову показывают, что он игрок национальной команды, даже несмотря на травму, тем самым мотивируя на лучший результат. Считаю, что Станислав все делает правильно. (Любовь КОНЯЕВА)