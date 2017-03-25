Валерий Непомнящий: "Я разочарован игрой с Кот-д’Ивуаром"

Один из самых авторитетных российских тренеров Валерий Непомнящий рассказал в интервью "СЭ" о товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2). Он подчеркнул, что результат матча и игра национальной команды его разочаровали.

– Я разочарован, – подчеркнул Непомнящий. – И все же не стоит посыпать голову пеплом. Для тренерского штаба и футболистов это полезный опыт. Матч поможет разобраться, в каком направлении двигаться. Не будем забывать, что играли не в оптимальном составе. С Глушаковым, Дзагоевым, Мариу Фернандесом, Дзюбой и Смоловым команда смотрелась бы иначе. Оборонялись в целом неплохо. Два пропущенных мяча – следствие не системной ошибки, а индивидуального мастерства футболистов Кот-д’Ивуара. Коджья и Заа в этих эпизодах сыграли блистательно. Меня больше насторожило другое.

– Что же?

– Отсутствие баланса между обороной и атакой. Игра без мяча – катастрофа! Мало обостряющих передач, креатива. Надо признать, что Ерохин, Головин и Зобнин со своими обязанностями не справились. Хотя после перерыва сборная действовала чуть лучше, заработали фланги. Первый тайм провели слишком робко, игроки боялись ошибиться, впереди вообще ничего не получалось. (Александр КРУЖКОВ)

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