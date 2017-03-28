Валерий Непомнящий: "Подготовка сборной России тем лучше, чем сложнее ее соперники"

Один из самых авторитетных российских тренеров Валерий Непомнящий отметил, что чем сложнее соперники у сборной России в товарищеских матчах, тем лучше подготовка команды, ведь хочется, чтобы национальная сборная добивалась успеха через трудности, предстоящий матч со сборной Бельгии не исключение. Специалист подчеркнул, что пока не видит успехов в новой тактической схеме команды.

– Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовка, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Сейчас на игроков и тренеров нашей сборной свалилась лавина критики, но очень важно, как они из этой ситуации выйдут. Здесь должен быть хороший анализ, хорошее трезвое отношение к ситуации – я не готов говорить лозунгами. Игры, как сам их называет Черчесов, контрольные. Нужно очень разумно подготовиться к ним и игрокам, и тренерам. Правда, признать нужно, что во все времена матчи с бельгийской сборной были для нас непростыми. Хочется, чтобы через трудности мы добивались успеха. Матч с Бельгией не исключение.

Пока не вижу реальных успехов в новой схеме. Но нужно тут отметить, что мы ни разу не использовали ее в оптимальном составе.

Трансляция матча Россия - Бельгия