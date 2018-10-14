Валерий Непомнящий: "Наша сборная становится на удивление рациональной командой"

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий - о матче Лиги наций Россия - Турция (2:0).

- Наша сборная становится на удивление рациональной командой, нет ни одного лишнего движения. У Турции было преимущество во владении мячом, но мы создали опасные моменты и дважды забили. Минимальное количество замен после игры со Швецией означает, что нынешний состав может одинаково играть с разными соперниками. В концовке опасений не было, ведь россияне стабильно играли в обороне. По позициям и линиям игра в обороне оставила приятное впечатление, - цитируют специалиста "РИА Новости". - Задача, которую поставил главный тренер Станислав Черчесов, решается, ему важно было выйти с первого места в лигу А, может, с этим и связана стабильность в составе, не стал делать много замен. Команда не проигрывает, проводит матчи не с грандами, но трибуны заполнены и футболисты отвечают игрой болельщикам.

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