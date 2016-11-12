23:19 12 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Валерий Непомнящий: "Категорически против истерии вокруг сборной России"

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Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Хозяева отправили в полет и Александра КОКОРИНА, и всю нашу сборную.Недосборная

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил, что к поражению сборной России в товарищеском матче против Катара (1:2) отнесся спокойно. Специалист отметил, что в контрольных играх национальная команда выступает не оптимальным составом.

– Нужно признать – наши болельщики максималисты, – цитирует "Спорт FM" Непомнящего. – Любой болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Но я категорически против того, чтобы поднимать истерию вокруг сборной, спрашивая на каждом углу, что там происходит. Всем же ясно, что мы играем не оптимальным составом на сегодняшний день. Поэтому к поражению от Катара я отнесся очень легко. Как кажется мне, в команде просто не нашлось баланса. Нужно чтобы появились лидеры.

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http://sportfm.ru/news/nepomnyashchiy-k-porazheniyu-ya-otnyessya-legko.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrewxyz

После евро я не хочу, чтобы сбродная России побеждала, а только сливала и как можно крупнее, тогда возможно начнутся перемены.

01:24

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