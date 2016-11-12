Валерий Непомнящий: "Категорически против истерии вокруг сборной России"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил, что к поражению сборной России в товарищеском матче против Катара (1:2) отнесся спокойно. Специалист отметил, что в контрольных играх национальная команда выступает не оптимальным составом.

– Нужно признать – наши болельщики максималисты, – цитирует "Спорт FM" Непомнящего. – Любой болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Но я категорически против того, чтобы поднимать истерию вокруг сборной, спрашивая на каждом углу, что там происходит. Всем же ясно, что мы играем не оптимальным составом на сегодняшний день. Поэтому к поражению от Катара я отнесся очень легко. Как кажется мне, в команде просто не нашлось баланса. Нужно чтобы появились лидеры.