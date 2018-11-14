Валерий Непомнящий: "Ари – хороший футболист, а как быть Федору Чалову?"

Экс-тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий не уверен в необходимости вызова нападающего "Краснодара" Ари в сборную России к предстоящим матчам подопечных главного тренера Станислава Черчесова. 75-летний специалист считает, что в первую очередь необходимо думать о талантливой российской молодежи.

– Признаюсь, очень неоднозначное мнение по поводу вызова натурализованных футболистов, – приводит слова Непомнящего "Спорт день за днем". – Да, Ари – сильный футболист, он здорово проводит нынешний сезон. С этой точки зрения нет никаких вопросов. Кроме того, он все-таки получал гражданство России, не исходя из того, что его собираются позвать в нашу сборную. Это случилось неожиданно. Но раз такого игрока вызвали, значит, он должен играть.

Возникает вопрос: а как быть Федору Чалову? Как быть Антону Заболотному? Это вопрос внутренней кухни, взгляда в завтрашний день. Сейчас практически все сборные мира используют ассимилированных игроков. Но в той же Франции или Италии люди воспитаны футболом этой страны, а не приглашены в нее впервые в 32 года. Они либо родились там, либо учились в этих странах футболу с юношеского возраста.

У нас был сложный момент, когда мы имели проблемы с подготовкой молодежи. Игроков не хватало. Сегодня, по-моему, Господь к нам хорошо относится: в России растет плеяда хороших молодых футболистов. Нужно думать и о них.

Сборная Германии – сборная России: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 19.30 (мск).