Валерий Кечинов: "В сборной России больше нет таких футболистов, как Зобнин"

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов разочарован тем, что хавбек национальной команды Роман Зобнин не примет участия в Кубке конфедераций-2017. Ранее сообщалось, что 23-летний футболист пропустит турнир из-за травмы, полученной в контрольном матче с Венгрией (3:0).
По предварительной информации, у игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
- В товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла одного из самых перспективных своих футболистов - Романа Зобнина, - вопрос Кечинову.
- Это очень обидно и досадно. Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет. Роман набрал оптимальную форму. Он очень хорошо играл за "Спартак" и за те тридцать минут, которые вчера провел на поле, был одним из лидеров. Я прочитал, что у него вроде бы порваны крестообразные связки, и это очень плохо. Если диагноз подтвердится, он может пропустить до полугода.
- Кем заменить его в сборной России?
- Тяжело сказать, Зобнин ведь был не просто в оптимальных кондициях, но и здорово прогрессировал.
- Роман стал четвертым футболистом из первоначального списка Черчесова, который пропустит Кубок конфедераций-2017.
- Травмы - это неизбежная часть футбольной работы. Самое главное, чтобы все были здоровы к чемпионату мира-2018. А товарищеские матчи перед крупными турнирами все равно нужны. Тут уж ничего не поделаешь, надо сыгрываться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Зобнин пропустит Кубок конфедераций//
Трансляция матча Венгрия – Россия //
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Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина
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Привет от дилетанта!
Я плакал.
13:11
parasonic
Роме здоровья от всей души желаю. Кстати, Кечинов был моим любимым футболистом в том Спартаке. Талант! И травмы, считаю, не дали ему полноценно раскрыться. Очень надеюсь, что Зобнин при помощи грамотных врачей справится, выйдет на прежний уровень и продолжит прогрессировать! Удачи, Ром!
13:08
вперёд Спартак!
В Спартаке Зобнин также системообразующий футболист, полноценно заменить которого без потери качества игры в сегодняшнем составе некому.В придверии ЛЧ необходимо покупать на одного классного футболиста больше. Роману, конечно, здоровья и скорейшего возвращения в строй!
12:56