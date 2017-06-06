Валерий Кечинов: "В сборной России больше нет таких футболистов, как Зобнин"

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов разочарован тем, что хавбек национальной команды Роман Зобнин не примет участия в Кубке конфедераций-2017. Ранее сообщалось, что 23-летний футболист пропустит турнир из-за травмы, полученной в контрольном матче с Венгрией (3:0).

По предварительной информации, у игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

- В товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла одного из самых перспективных своих футболистов - Романа Зобнина, - вопрос Кечинову.

- Это очень обидно и досадно. Таких футболистов, как Зобнин, у нас в сборной больше нет. Роман набрал оптимальную форму. Он очень хорошо играл за "Спартак" и за те тридцать минут, которые вчера провел на поле, был одним из лидеров. Я прочитал, что у него вроде бы порваны крестообразные связки, и это очень плохо. Если диагноз подтвердится, он может пропустить до полугода.

- Кем заменить его в сборной России?

- Тяжело сказать, Зобнин ведь был не просто в оптимальных кондициях, но и здорово прогрессировал.

- Роман стал четвертым футболистом из первоначального списка Черчесова, который пропустит Кубок конфедераций-2017.

- Травмы - это неизбежная часть футбольной работы. Самое главное, чтобы все были здоровы к чемпионату мира-2018. А товарищеские матчи перед крупными турнирами все равно нужны. Тут уж ничего не поделаешь, надо сыгрываться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Зобнин пропустит Кубок конфедераций//

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