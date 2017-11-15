Валерий Карпин: "Железных" позиций в сборной нет"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что на чемпионате мира-2018 сборная России будет выступать по схеме с тремя центральными защитниками. По его мнению, в национальной команде ни у кого из футболистов нет "железного" места в стартовом составе.

– Как считаете, почему при всей критике Васина именно он центральный центральный защитником сборной? Почему не дается шанс Нойштедтеру?

– Потому что главный тренер сборной считает, что Васин сильнее.

– А на ваш взгляд?

– Чтобы судить об этом, нужно видеть футболиста не только в играх, но и на тренировках. А этого никто не видит, кроме главного тренера.

– Черчесов уже давно применяет схему с пятью защитниками. Именно она и будет использоваться на ЧМ-2018?

– Если уже долгое время сборная наигрывает этот вариант, на чемпионате мира, естественно, будет он же. Случись иначе, вы бы первый сказали, что тренерский штаб сборной – странные люди, потому что готовили одно, а происходит другое.

– Как считаете, сколько в сборной сейчас "железных" позиций, где уже есть определенность применительно к главному турниру?

– Не вижу таковых, потому что может произойти все, что угодно – травмы, в первую очередь. О чем-то конкретном можно говорить за неделю до старта ЧМ. (Сергей ЕГОРОВ)