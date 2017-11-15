Валерий Карпин: "Выдающийся матч Смолова? Выдающийся – перебор, хороший"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что у него никто из испанцев не спрашивал про нападающего сборной России Федора Смолова. По его словам, в мире есть только один футболист, от которого зависит результат, - Лионель Месси.

– Смолов сделал дубль. Можно ли говорить о том, что форвард провел выдающийся матч?

– Выдающийся – перебор, хороший. Выделю его и Алексея Миранчука.

– Можно ли говорить о том, что во встрече с Испанией именно эти двое делали разницу, от них зависел результат?

– В мире есть только одна команда, где от игрока зависит результат. Это Месси. Даже от Криштиану Роналду не так, как от Лео. Поэтому давайте не будем пытаться приравнивать Миранчука к Месси.

– Вы много общались с представителями испанской сборной. У вас не интересовались мнением о Смолове, особенно после его дубля?

– Нет. (Сергей ЕГОРОВ)